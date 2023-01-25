Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 136,43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM AN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 128,87 283,00 136,43 HTS Et küçükbaş Kg 98,75 99,13 99,00 HTS Yağlı peynir Kg 39,23 74,73 52,20 HTS Tavuk eti Kg 35,85 65,00 42,02 ESKS Tereyağı Kg 88,74 158,80 113,98 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı

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