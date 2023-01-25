Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 136,43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|AN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|128,87
|283,00
|136,43
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|98,75
|99,13
|99,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|39,23
|74,73
|52,20
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|35,85
|65,00
|42,02
|ESKS
|Tereyağı
|Kg
|88,74
|158,80
|113,98
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı