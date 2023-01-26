AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

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ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bu yıl yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Öz, yazılı açıklamasında, AK Parti'nin sadece 2023’ü değil, 2053 ve 2071’i de hedef olarak belirlediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin teveccühünü kazandığını belirten Öz, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 20 yıllık bir sürede Türkiye’nin geçirdiği dönüşümü görmek, herkese nasip olmayacak türden bir ayrıcalıktır. Milletimiz bu dönüşümün farkında olsa da Türkiye’nin bu güçlü halini kabullenemeyenler içte ve dışta Cumhurbaşkanımıza karşı olan tutumlarını sürdürmektedir. Son 20 yılda gerçekleştirilen atılımlar sayesinde ülkemiz dünyanın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemizin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği milli savunma sistemleri, yerli otomobil, Mavi Vatan için verilen mücadeleler milletimizin ve dostlarımızın takdirini kazandığı gibi düşmanlarımızın da korkularını artırmıştır. Sağlık yatırımları sayesinde geçtiğimiz yılda yaşadığımız pandemiden yüz akıyla çıktığımız bir gerçektir. Eğitim, iletişim, ulaşım, tarım, endüstri ve enerjide gerçekleştirilen devrimler ülkemizin altyapı sorununu çözmüştür. "

Öz, 2016 yılından bu yana büyük bir heyecanla yürütmekte olduğu AK Parti Erzurum İl Başkanlığı görevinden Genel Merkez'in takdiri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olurlarıyla milletvekilli aday adayı olmak üzere istifa ettiğini belirterek, görev süresince kendisine güvenen ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm teşkilat başkanlarına, parti yetkililerine, Erzurum milletvekillerine, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına, il ve ilçe teşkilatları ile gençlik ve kadın kollarına teşekkür etti.



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