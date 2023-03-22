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Bulunması için dua ettiği "Karakızı"na polislerin bir haftalık çalışmayla kavuştu

AA

Bulunması için dua ettiği "Karakızı"na polislerin bir haftalık çalışmayla kavuştu

ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Emine Şanda, çalınan buzağı ile ineğine polis ekiplerinin bir haftalık çalışmasıyla kavuştu.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Nenehatun Caddesi'ndeki ahırdan Emine Şanda'ya ait buzağı ve ineğin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Yakutiye Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Bölgedeki hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların ip bağladığı buzağıyı götürdüğünü, ineğin de yavrusunun peşinden gittiğini belirledi.

Polis ekipleri bir hafta boyunca 250 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

- Polisler hayvanları kamyonetle sahibine götürdü

Hırsızların ineğin Pasinler ilçesinde satıldığını belirleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. İnek ile buzağıyı da bir kamyonete bindiren polis ekipleri, hayvanları Şanda'nın evine götürdü.

Hayvanlarına kavuşurken duygusal anlar yaşayan Şanda, "Karakız" adını verdiği ineği ile buzağıyı kamyonetten indiren polislere teşekkür etti.

Emine Şanda, AA muhabirine, olayı sabah uyandığında fark ettiğini ve günlerdir uyku uyuyamadığını söyledi.

Güvenlik kameraları olmasaydı ineklerini bulamayacaklarını ifade eden Şanda, şöyle konuştu:

"Ahırın kilidini kırmışlar, saat 02.30'da ahıra girmiş çalmışlar. Elli yıldır böyle kıyamet başımıza gelmedi. Buzağıyı önde, ineği arkada sürmüş götürmüşler. Komşunun kamerasından baktık, izlerini sürdük ama bulamadık. Allah'tan kamera varmış. Çok sevindim, polislere çok dua ediyorum. Polisler olmasa bulamazdık. Allah bin kere onlardan razı olsun."

Cevat Şanda ise polisler sayesinde hayvanlarına kavuştuklarını anlattı.

Eşinin ineğini çok sevdiğini belirten Şanda, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun, polislerden yardım istedik. Bizimle çok ilgilendiler. Eşim hayvanların bulunması için sabah namazını kılarken sürekli dua ediyordu. Ben morali düzelsin diye bazen dua ederken şaka yapıyordum. İneğimiz bulunmadan önce hırsızların yakınları bize ineğin parasını vermek istediler. Ama biz istemedik. İneğimizi versinler istedik. Çocukluğumuzdan beri eşim inek besler, bizim için manevi değeri çok, onun sağ salim bulunmasına çok mutlu olduk."

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