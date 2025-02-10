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        Williams sendromlu Mehmet Onur'un hayali, milli boksör karşısında gerçek oldu

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Williams sendromu nedeniyle konuşma ve hareket zorluğu yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Onur Murçak, müsabaka hayalini milli sporcu Cahit Emin Akyüz ile ringe çıkarak gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:20
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        Williams sendromlu Mehmet Onur'un hayali, milli boksör karşısında gerçek oldu
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Williams sendromu nedeniyle konuşma ve hareket zorluğu yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Onur Murçak, müsabaka hayalini milli sporcu Cahit Emin Akyüz ile ringe çıkarak gerçekleştirdi.

        Erzurum'da yaşayan Murçak ailesinin 3 çocuğundan biri olan 17 yaşındaki Mehmet Onur, Williams sendromlu olarak dünyaya geldi.

        Erzurum Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencisi olan, konuşma ve hareket zorluğu yaşayan Mehmet Onur, zaman zaman çeşitli spor branşlarında antrenmanlara katılıyor.

        Ailesine her zaman müsabakalara katılma hayalini anlatan özel çocuğun bu isteği, Erzurum'da düzenlenen Ayhan Tunçkılıç Boks Turnuvası'nda özel bir maç için davet edilmesiyle gerçek oldu.

        Annesi Perihan Murçak ile turnuvanın düzenlendiği Palandöken Kapalı Spor Salonu'na gelerek karşılaşma öncesi antrenmanlarını yapan Mehmet Onur, ringe çıktı. Milli boksör Cahit Emin Akyüz ile ringde mücadele eden Mehmet Onur, iki raund süren karşılaşmayı nakavtla kazandı.

        - Alkışlar eşliğinde madalyasını aldı

        Maç sonunda turnuvaya katılan protokol üyeleri ve boksörlerle hatıra fotoğrafı çektiren Mehmet Onur, alkışlar eşliğinde madalyasını aldı. Rakibini tebrik eden Williams sendromlu genç, sevimli hareketleri ile salondakilerin ilgi odağı oldu.

        Mehmet Onur Murçak, AA muhabirine, organizasyona katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Katılımcılara teşekkür eden Mehmet Onur, "Boksu çok seviyorum. İlk defa maça çıktım. Bir daha çıkmak istiyorum." dedi.

        Anne Perihan Murçak ise "Onun mutlu olması için her şeyi yapıyoruz. Organizasyona katıldığı için çok mutlu oldu. O mutlu olduğu için biz de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        "Böyle aktiviteler Onur'a çok katkı sağlıyor." diyen Murçak, "Özellikle spor alanlarındaki aktiviteleri hem sosyal yaşantısı hem de eğitimi için çok verimli oluyor. Oğlumun insanların içine karışması çok önemli bir süreç. Zaten sporu genel olarak çok seviyor. Özellikle bu tür müsabakalara daha çok ilgisi var. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hep böyle bir müsabakaya katılmak istiyordu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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