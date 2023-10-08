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        Milli Türk Talebe Birliği'nin Erzurum'daki yeni hizmet binası törenle açıldı

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum'da Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:42
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        Milli Türk Talebe Birliği'nin Erzurum'daki yeni hizmet binası törenle açıldı
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        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum'da Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

        Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki gelişmelere değinerek, "Gazze'de işgal altındaki topraklarını işgalden kurtarmaya çalışan, 'Bu işgal ne zaman bitecek?' diye onlarca yıldır bekleyen, açık ya da kapalı mahpus durumda bekleyen Filistinli mazlum kardeşlerimizin acısının artmakta olduğunu görüyoruz. Mescid-i Aksa üzerindeki zulmün büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Bu zulmün en kısa zamanda son bulmasını Rabbimizden diliyoruz." dedi.

        İsrail zulmünün bitmesini dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Filistinli kardeşlerimize, mazlum kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Zulüm ile abad olunmaz ama en yakın zamanda İsrail zulmünün bitmesini diliyoruz. En azından kalbimizde buğz edeceğiz. Biraz daha yapabiliyorsak bir şeyler diyeceğiz, anlatacak konuşacağız. Elimizle bir şey yapabildiğimiz zaman elimizle yapacağız. Müslüman'a düşen hareket tarzı da budur. Bizler de inşallah STK'lar olarak tepkimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu zulümlerin son bulduğu günleri göreceğiz. MTTB, işte bunun için çalışan, bunun için uygun nesiller yetiştirmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşumuz. Nice lider gençleri bünyesinde yetiştirmiş. Cumhurbaşkanımızın da içinden çıkıp geldiği bir talebe birliği."

        - "21. yüzyılda biz milletçe damgamızı vurabiliriz"

        "Cumhurbaşkanımız bize Türkiye Yüzyılı diye bir hedef gösterdi." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Türkiye Yüzyılı hedefi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünyaya damgamızı vurmak demek. Yüzlerce yıl bu millet, atalarımız, ecdadımız kendi yüzyıllarını ihdas etmiş, dünyaya söyletmiş. O zaman 21. yüzyılda biz milletçe damgamızı vurabiliriz. Dünyada devam eden zulümlere son vermek, daha hakça düzen kurmak için ve Allah'ın adalet mesajını dünyanın her köşesindeki mazlum halklara iletmek için bu mücadeleyi vermek, bunu kendimize şiar edinmek durumundayız. Onun için MTTB'nin çalışmaları çok kıymetli. Bu çalışmaları destekleyenlerden, bu ve benzeri sivil toplum kuruluşlarımıza destek verenlerden Allah razı olsun. Daha nice gencimize yol gösterecek, gençlerimizin önünü açacak bu tür çalışmaları inşallah destekleriz. Bugünkü açılışımız inşallah Türkiye Yüzyılı mücadelesinde, yürüyüşünde önemli bir dönüm noktası olsun."

        Programda AK Parti İstanbul Milletvekili ve MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel de konuşma yaptı.

        İl Müftüsü Rüstem Can'ın duasının ardından, Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ile kaymakamlarca kurdelesi kesilen merkezin açılışı yapıldı.

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