Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı" konferansı düzenlendi

        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesince "Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı" konulu konferans yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesince "Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı" konulu konferans yapıldı.

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda moderatörlüğünü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalından Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nurinnisa Öztürk ile Tıbbi Patoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Sevilay Özmen'in yaptığı konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun "Cumhuriyete giden yolda Erzurum" konulu sunumunda Atatürk'ün Milli Mücadelede Erzurum'da geçirdiği 57 günü aktardığı sırada salonda duygu dolu anlar yaşandı.

        "Cumhuriyet döneminde Erzurum'da sağlık" konulu sunum yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt ise Türkiye'nin sağlık sisteminin, dünyaya örnek nitelikte olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet döneminde yapılan hizmetler, kurumsallaşmalar ve Sağlık Bakanlığı sayesinde sağlıkta önemli adımlar atıldığını anlatan Özkurt, şunları kaydetti:

        "Kovid-19 döneminde İspanya, Fransa ve İtalya gibi emperyalist ülkelerin sağlık sistemi tamamen çökmüş, hizmet veremez hale gelmişti. Amerika, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde hastalara sahip çıkılamamış, yaşlılar tamamen ölüme terk edilmiş ve toplu toplu yaşlı ölümleri görmüştük. Kovid-19 döneminde Fransa halkına ilaç verememiş, Almanya gibi ülkelerde aşı ve ilaca parayla ulaşılıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ise tüm hastalara yatak, ilaç ve aşıyı ücretsiz olarak sağlamış, sadece bununla kalmamış etrafımızdaki ihtiyaçlı ülkelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapmıştı."

        Doç. Dr. Özmen de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusuyla toplandıklarını belirterek, "Milli mücadelenin kilit taşı ve Cumhuriyet'in ilk adımı olan Erzurum Kongresi ve bu kongrede Atatürk'ü ağırlayan Erzurum, şüphesiz Cumhuriyet tarihinde önemli konuma sahip. Bu bağlamda Erzurum umut, ışık ve Cumhuriyet'e atılan ilk adımdır." dedi.

        Cumhuriyet'in 100. yılında Erzurum'un önemini anlatan program gerçekleştirdikleri için duyduğu mutluluğu ifade eden Özmen, konferansa katılanlara ve sunumlarıyla destek veren konuşmacılara teşekkür etti.

        Konferansa, akademisyenler, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri, hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Çığda vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına fotoğraf sergisi açı...
        Çığda vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına fotoğraf sergisi açı...
        "Caddeli Ömer" boynuna astığı tezgahla Erzurum'u boydan boya gezerek ekmek...
        "Caddeli Ömer" boynuna astığı tezgahla Erzurum'u boydan boya gezerek ekmek...
        İsrail'e sessiz kalan Batı, 1'inci Dünya Savaşı'nda 80'den fazla sağlık kur...
        İsrail'e sessiz kalan Batı, 1'inci Dünya Savaşı'nda 80'den fazla sağlık kur...
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da farklı suçlardan aranan 116 kişi yakalandı
        Erzurum'da farklı suçlardan aranan 116 kişi yakalandı