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        Erzurum'da bir kamyonda 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi

        Erzurum'da bir kamyonda bandrolsüz 7 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:42
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        Erzurum'da bir kamyonda 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi
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        Erzurum'da bir kamyonda bandrolsüz 7 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çat yolu uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.

        Ekipler, kamyonda yaptığı aramada 7 milyon 250 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi, araçtaki M.Ö. ve S.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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