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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da hukuk fakültesi öğrencileriyle buluştu: (1)

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin şu anda yürürlükte olan ceza kanunlarının tamamen yenilendiğini belirterek, "Bu süreç içerisinde artık çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz. Yani Avrupa'nın temel kanunlarından çok daha yeni olanağa biz sahibiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:58
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da hukuk fakültesi öğrencileriyle buluştu: (1)
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin şu anda yürürlükte olan ceza kanunlarının tamamen yenilendiğini belirterek, "Bu süreç içerisinde artık çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz. Yani Avrupa'nın temel kanunlarından çok daha yeni olanağa biz sahibiz." dedi.

        Bakan Tunç, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Erzurum Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Atatürk Üniversitesi Meclis Simülasyon Programı'nda yaptığı konuşmada, hukuk fakültesindeki öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesine olanak sağlamanın devletin asli görevi olduğunu söyledi.

        Bu görevi layıkıyla yapmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

        "Şu anda yürürlükte olan ceza kanunlarımız, ceza mahkemesi kanunlarımız, borçlar kanunumuz, ticaret kanunumuz, hukuk mahkemeleri kanunumuz tamamen yenilendi. Bu süreç içerisinde artık çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz. Yani Avrupa'nın temel kanunlarından çok daha yeni olanağa biz sahibiz. Sizler bu anlamda şanslısınız. Özellikle değişen temel kanunlar, sizin tam eğitim gördüğünüz zamana denk geldi ve onlarla hukuk fakültesinden mezun olup mesleğe başlayacaksınız. Sonradan değişen yeni kanunlara adapte olmak, uygulama sürecinde biraz, bazı gecikmelere neden olabildi ama o da telafi edildi. Aradan geçen sürede değişen kanunlarımızın yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni değişikliklere ihtiyaç oluyor ve bunları da hukuk fakültelerimizden, akademisyenlerimizden gelen teklif önerileri, sizlerin derslerdeki tartışmalarından çıkan sonuçlar, yargının, uygulamanın ortaya koyduğu öneriler, vatandaşlarımızdan gelen talepler ve yargının tüm alanlarından gelen talepler doğrultusunda Meclisimiz gecikmeksizin o değişiklikler noktasındaki talepleri yerine getiriyor."

        Tunç, şu anda Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek, "Üniversitelerimiz, barolarımız, yargı camiamızın tüm kademelerine görüşler noktasında çalışmalarımıza başladık, toplantılar yapıyoruz. Yüksek yargıdan istinafa, ilk dereceye varıncaya kadar, avukatlarımız, özellikle üniversitelerimizi önemsiyoruz. Hukuk fakültelerimizden gelecek olan öneriler bizler için çok değerli. Bu anlamda Yargı Reformu Strateji Belgemizin sene sonuna kadar hazırlığını tamamlayacağız. Önceki dönemlerdeki yargı reformu strateji belgelerinden tutturulamayan hedefler, Meclisin çalışma takvimi ve deprem nedeniyle yetişmeyen bazı kanun değişiklikleri vardı. Onları da ilave ederek yeni Yargı Reformu Stratejisi'ni Türkiye Yüzyılı'nın ilk reform belgesini, inşallah çalışmalar neticesinde hazırlayıp Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefleri tutturabilmek için yasama, yürütme ve yargı olarak üzerimize düşen görevi inşallah yapacağız." diye konuştu.

        - "Darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı, bütün bunları değiştirdik, kaldırdık"

        İnsanların en iyi yargı hizmetinden yararlanması için 21 yıldır mücadele ettiklerini anlatan Tunç, bu mücadelelerini bundan sonra da sürdüreceklerini ifade etti.

        Anayasada küçümsenmeyecek, sessiz devrim sayılan önemli değişiklikleri hayata geçirdiklerine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

        "Özellikle Anayasa'mızda yargı alanındaki değişiklikler birer reformdur. Anayasa'mızda yargı birliğini sağladık, askeri yargıyı kaldırdık. Hakimler Savcılar Kurulunu ve Anayasa Mahkemesinin yapılarını daha demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirdik. Anayasa'mızda sıkı yönetim diye bir madde vardı, gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir şeklinde. Darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı, bütün bunları değiştirdik, kaldırdık. Anayasa'mız, 1982 Anayasası darbecilerin yazdırdığı bir anayasa. Bu anayasada 184 değişiklik yapıldı. Bir madde birkaç defa değişikliğe uğradı. Demek ki değişiklik ihtiyacı sürekli var. Dolayısıyla Anayasa'mızda kadın, çocuk, engelli, yaşlı tüm bunlar 2010 anayasa değişikliği sürecinde Anayasa'mızda yerini aldı."

        Tunç, "Bireysel başvuru hakkı, kamu denetçiliği kurulması, vatandaşlarımızın idarelerle anlaşmazlığa düştüğünde yargıya gitmeden kamu denetçisine başvurarak düzeltme imkanı sağlaması gibi kişisel veriler, ilk kez Anayasa'ya daha son dönemde girdi. Dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesinden tutun da yargı ile ilgili düzenlemelere varıncaya kadar, hepsi son zamanlarda milletimizin onayıyla Anayasa'mızdaki o darbeci ruhu ortadan kaldırmaya yönelik mücadelenin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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