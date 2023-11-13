Erzurum'da 14 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk öldü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Hüseyin P'nin (14) kullandığı 25 ABM 817 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Mehmet Erdem A'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem A, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuk sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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