Erzurum'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Erzurum'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Erzurum'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen vaiz İbrahim P. gözaltına alındı.
Firari hükümlü, işlemlerin cezaevine teslim edildi.
Ekipler ayrıca aynı suçtan arama kararı bulunan Emine G'yi de yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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