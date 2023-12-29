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        Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Erzurum'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 20:53 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:06
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        Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Erzurum Kuzey Çevre yolunda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 TAS 76 plakalı otomobil ile 69 AAF 926 plakalı otomobil çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza sonrası, araçlardan akan yağ ve yakıt nedeniyle trafik polisleri yolun bir kısmını trafiğe kapattı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlilerince yolda yapılan çalışma ve iki aracın çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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