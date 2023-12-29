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        Atatürk Üniversitesi, dünyanın en çevreci 258'inci üniversitesi seçildi

        Atatürk Üniversitesi, "2023 UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması (World University Rankings) 2023" sonuçlarına göre dünyanın en çevreci 258'inci üniversitesi seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:49 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:49
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        Atatürk Üniversitesi, dünyanın en çevreci 258'inci üniversitesi seçildi
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        Atatürk Üniversitesi, "2023 UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması (World University Rankings) 2023" sonuçlarına göre dünyanın en çevreci 258'inci üniversitesi seçildi.

        Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarının ve yeşil alan oranları gibi 6 temel kategorinin değerlendirildiği uluslararası "2023 UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması (World University Rankings) 2023" sonuçları açıklandı.

        Buna göre Atatürk Üniversitesi, dünyada sıralamaya giren 1183 üniversite arasında 76 kademe birden yükselerek 258. sırada, Türkiye genelinde ise 25'i özel olmak üzere 98 üniversite arasında 21. sırada, sadece devlet üniversitelerinin baz alındığı listede ise 17. sırada gösterildi.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme adına, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde yeni kurulan ve yeniden yapılandırılan birimlerin önemli kazanımlar sağladığını, dünya üniversiteleri arasında her konuda rekabetçi bir seviyeye geldiklerini bildirdi.

        Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan ise dünyanın sadece savaşlarla yara almadığını, bir yanda radikal iklim değişikliği, diğer yanda iklim değişikliğine bağlı doğa afetlerinin büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'de sadece 2022 yılı içerisinde sel, kuraklık, fırtına, orman yangını gibi 2000’in üzerinde afet gibi aşırı hava olayının yaşandığını vurgulayan Ceylan, Atatürk Üniversitesi ailesi olarak, çevresel problemlere farkındalık ve acil çözüm önerileri konusunda üzerlerine düşen görevleri en mükemmel şekilde yapma bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

        65 yıllık köklü bir geçmişe sahip, binlerce mensubu bulunan ve oldukça geniş kampüs alanlarına sahip Atatürk Üniversitesinde çevresel boyuttaki problemlerin çözümlerine yönelik çalışmaların her boyutta devam ettiğini ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

        "Rektörlüğümüzün de bu konulardaki hassas duruşları ve destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Tüm bu konulardaki çalışmalarımızı dıştan bakan bir göz olarak dünya çapında hassas bir şekilde değerlendiren UI GreenMetric WUR sisteminden alınan gerek dünya geneli gerekse her bir kategorideki sıralama sonuçlarımız yeterlilik ve eksiklerimizi net bir şekilde ortaya koymaktadır.

        Bu sonuçlardan hareketle; bir yandan çevresel sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızı daha kapsamlı ve sistematik bir şekilde yürütüyorken diğer yandan iklim değişikliği üzerine ciddi oranda etkili olan sürdürülebilir atık yönetimi konusundaki çabalarımız da son sürat devam etmektedir."

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