Erzurum'da aranan 7 şüpheli yakalandı

Erzurum'da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda aralarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 7 şüpheli yakalandı.

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