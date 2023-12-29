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        Erzurum'da aranan 7 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aranan 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:30 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:30
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        Erzurum'da aranan 7 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aranan 7 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda aralarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 7 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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