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        Erzurum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 19:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:30
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        Erzurum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Azerbaycan'dan Hatay'a giden Süleyman Güleç yönetimindeki 33 FL 347 plakalı tır, İğneki Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

        Bölgedekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Göle Devlet Hastanesine kaldırılırken, ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.

        Hastanede tedavisi devam eden Güleç'in, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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