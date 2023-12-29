Erzurum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Azerbaycan'dan Hatay'a giden Süleyman Güleç yönetimindeki 33 FL 347 plakalı tır, İğneki Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Bölgedekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, Göle Devlet Hastanesine kaldırılırken, ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.

Hastanede tedavisi devam eden Güleç'in, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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