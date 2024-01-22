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        Erzurum ve Kars'ta 161 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi dolayısıyla 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:27
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        Erzurum ve Kars'ta 161 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi dolayısıyla 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 144 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Kars’ta da kar ve tipi sebebiyle 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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