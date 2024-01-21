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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta bir süredir etkisini sürdüren soğuk hava, yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:01
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
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        Erzurum, Ardahan ve Kars’ta bir süredir etkisini sürdüren soğuk hava, yerini kara bıraktı.

        Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

        Karla kaplanan Tarihi Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi ayrı bir güzellik oluşturdu.

        - Ardahan

        Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü şehirde, Kura Nehri’nin bazı noktaları buz tuttu.

        Aralıklarla yağan karın etkisiyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

        - Kars

        Kars'ta ise sabaha doğru başlayan karla şehir merkezi beyaza örtüyle kaplandı.

        Yağışla birlikte oluşan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kars Belediyesine bağlı ekipler, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        İlçedeki bazı kuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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