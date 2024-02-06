Erzurum'da "6 Şubat Depremlerinde Atatürk Üniversitesi" Çalıştayı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile ilgili Atatürk Üniversitesi'nde "6 Şubat Depremlerinde Atatürk Üniversitesi" çalıştayı düzenlendi.

Kriz Yönetim Merkezi Koordinatörlüğü öncülüğünde, Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen çalıştayda, üniversitenin depreme nasıl reaksiyon gösterdiği, hangi adımları attığı ve felakete karşı nasıl konumlandığı üzerinde duruldu.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çalıştayda, depremin çok geniş bir coğrafyayı ve çok büyük bir nüfusu etkilediğini belirtti.

"Depremler olur olmaz hepimiz can kurtarmaya odaklandık." diyen Çomaklı, depremi yaşayan insanların, insani koşullarda nasıl barındırabileceği, temel ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği konusunda bütün ülkenin seferber olduğunu belirterek, "Biz de üniversite olarak acil eylem planını hemen hazırladık ve uygulamaya koyduk. Bu kapsamda üniversitemizin ilgili birimlerini harekete geçirerek donanımlı personelimizi, gerekli teçhizatlar eşliğinde uğurladık." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin tüm mensuplarıyla seferber olarak yardım ağının oluşturulduğunu dile getiren Çomaklı, Deprem Araştırma Merkezi ile sahada çalışmaların da gerçekleştirildiğini söyledi.

Kriz Yönetim Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan Doğan, Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya, Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Polat, Doç. Dr. Mahmut Kılıç, Öğr. Gör. Cengiz Akbaş ile Zafer Özcan da sahada yaşadıkları olayları aktardı.

Program, Doç. Dr. Özer’in depreme yönelik izlenimleri ve aldıkları örneklerin ardından rapor haline getirdikleri çalışmaların aktarılması ile sona erdi.