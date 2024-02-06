Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "6 Şubat Depremlerinde Atatürk Üniversitesi" Çalıştayı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile ilgili Atatürk Üniversitesi'nde "6 Şubat Depremlerinde Atatürk Üniversitesi" çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "6 Şubat Depremlerinde Atatürk Üniversitesi" Çalıştayı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile ilgili Atatürk Üniversitesi'nde "6 Şubat Depremlerinde Atatürk Üniversitesi" çalıştayı düzenlendi.

        Kriz Yönetim Merkezi Koordinatörlüğü öncülüğünde, Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen çalıştayda, üniversitenin depreme nasıl reaksiyon gösterdiği, hangi adımları attığı ve felakete karşı nasıl konumlandığı üzerinde duruldu.

        Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çalıştayda, depremin çok geniş bir coğrafyayı ve çok büyük bir nüfusu etkilediğini belirtti.

        "Depremler olur olmaz hepimiz can kurtarmaya odaklandık." diyen Çomaklı, depremi yaşayan insanların, insani koşullarda nasıl barındırabileceği, temel ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği konusunda bütün ülkenin seferber olduğunu belirterek, "Biz de üniversite olarak acil eylem planını hemen hazırladık ve uygulamaya koyduk. Bu kapsamda üniversitemizin ilgili birimlerini harekete geçirerek donanımlı personelimizi, gerekli teçhizatlar eşliğinde uğurladık." ifadelerini kullandı.

        Üniversitenin tüm mensuplarıyla seferber olarak yardım ağının oluşturulduğunu dile getiren Çomaklı, Deprem Araştırma Merkezi ile sahada çalışmaların da gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kriz Yönetim Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan Doğan, Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya, Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Polat, Doç. Dr. Mahmut Kılıç, Öğr. Gör. Cengiz Akbaş ile Zafer Özcan da sahada yaşadıkları olayları aktardı.

        Program, Doç. Dr. Özer’in depreme yönelik izlenimleri ve aldıkları örneklerin ardından rapor haline getirdikleri çalışmaların aktarılması ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da FETÖ üyesi eski polis yakalandı
        Erzurum'da FETÖ üyesi eski polis yakalandı
        Erzurum Valisi Çiftçi'den 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü mesajı
        Erzurum Valisi Çiftçi'den 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü mesajı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Miraç Kandili mesajı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Miraç Kandili mesajı
        Erzurum ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum'da Rus sevgilisini öldüren Suriyeliye ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Erzurum'da Rus sevgilisini öldüren Suriyeliye ağırlaştırılmış müebbet hapis...