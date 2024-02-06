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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:28
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 70 gram eroin ele geçirdi.

        Olayla ilgili S.K, G.K, Z.B, ile C.B. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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