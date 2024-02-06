Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Judo Şampiyonası Erzurum'da başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Judo Temsilcisi Dilek Okuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların 3 gün süreceğini belirterek, "29 üniversiteden 106 sporcumuz bu yarışlara katılıyor. Ferdi müsabakalar haricinde siyah kemer, kata ve karışık müsabakalar yapılacak." dedi.

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