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        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:17 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:17
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        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 26 Ocak-4 Şubat'ta, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan uygulamalar ve teknik, fiziki takipler sonucu, haklarında 3 ay ila 29 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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