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        Erzurum'da 552 yerleşim yerinin yolu kapandı

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 552 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:41 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:41
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        Erzurum'da 552 yerleşim yerinin yolu kapandı
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        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 552 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        İl genelinde kar ve tipi nedeniyle 552 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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