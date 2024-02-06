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        Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi

        Erzurum'da 19 ilden 294 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:03
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        Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi
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        Erzurum'da 19 ilden 294 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi.

        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kandilli Kayak Merkezi'nde klasik ve serbest stil kategorilerinde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Yarışlarda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular şöyle:

        Kadınlar:

        20 yaş üstü: Dilan Demir, Neslişah Sarıaltun, Fatma Yavuz

        20 yaş altı: Helin Bakan, Büşra Koç, Ümmü Gülsüm Şentürk

        18 yaş altı: Zülal Türk, Sedanur Taşcı, Şilan Yılmaz

        16 yaş altı: Havvanur Eskikan, Büşra Demirdaşlı, Bahar Bektaş

        14 yaş altı: Elif Özer, Beyza Dökmetaş, Hayrunisa Çiçek

        13 yaş altı: Berivan Bakan, Azra Nur Yurt, Yağmur Zeren Tosyalıoğlu

        12 yaş altı: Rabia Sarsılmaz, Zeynep Turgut, Rojin Akçiçek

        Erkekler:

        20 yaş üstü: Bayram Güler, Ozan Ayçiçek, Hayri Yaşar

        20 yaş altı: Muhammed Sida Oğlağa, Abdullah Koç, Abdulsamed Üstün

        18 yaş altı: Baran Demir, Ali İhsan Koca, Emrah İmir

        16 yaş altı: Bulut Meral, Mehmet Sefa Ertaş, Ahmet Boran Demirci

        14 yaş altı: Yusuf Elveren, Mertcan Dönmez, Hüseyin Eren Yıldız

        13 yaş altı: Muhammed Han, Muhammed Emit Batak, Buğra Manas Çetinkaya

        12 yaş altı: Berat Demir, Ahmet Yasin Oğlağa, Mehmet Emin Adımutlu

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