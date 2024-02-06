Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi
Erzurum'da 19 ilden 294 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi.
Erzurum'da 19 ilden 294 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kandilli Kayak Merkezi'nde klasik ve serbest stil kategorilerinde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Yarışlarda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular şöyle:
Kadınlar:
20 yaş üstü: Dilan Demir, Neslişah Sarıaltun, Fatma Yavuz
20 yaş altı: Helin Bakan, Büşra Koç, Ümmü Gülsüm Şentürk
18 yaş altı: Zülal Türk, Sedanur Taşcı, Şilan Yılmaz
16 yaş altı: Havvanur Eskikan, Büşra Demirdaşlı, Bahar Bektaş
14 yaş altı: Elif Özer, Beyza Dökmetaş, Hayrunisa Çiçek
13 yaş altı: Berivan Bakan, Azra Nur Yurt, Yağmur Zeren Tosyalıoğlu
12 yaş altı: Rabia Sarsılmaz, Zeynep Turgut, Rojin Akçiçek
Erkekler:
20 yaş üstü: Bayram Güler, Ozan Ayçiçek, Hayri Yaşar
20 yaş altı: Muhammed Sida Oğlağa, Abdullah Koç, Abdulsamed Üstün
18 yaş altı: Baran Demir, Ali İhsan Koca, Emrah İmir
16 yaş altı: Bulut Meral, Mehmet Sefa Ertaş, Ahmet Boran Demirci
14 yaş altı: Yusuf Elveren, Mertcan Dönmez, Hüseyin Eren Yıldız
13 yaş altı: Muhammed Han, Muhammed Emit Batak, Buğra Manas Çetinkaya
12 yaş altı: Berat Demir, Ahmet Yasin Oğlağa, Mehmet Emin Adımutlu
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