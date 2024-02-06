Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi

Yarışlarda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular şöyle:

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kandilli Kayak Merkezi'nde klasik ve serbest stil kategorilerinde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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