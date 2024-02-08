Erzurum'da bir FETÖ üyesi yakalandı
Erzurum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Erzurum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle mücadele (TEM) şubeleri ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan özel sektör çalışanı Saffet B. yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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