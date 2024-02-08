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        Erzurum'da bir FETÖ üyesi yakalandı

        Erzurum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:36
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        Erzurum'da bir FETÖ üyesi yakalandı
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        Erzurum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle mücadele (TEM) şubeleri ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan özel sektör çalışanı Saffet B. yakalandı.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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