Erzurum'da yapılan Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası sona erdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki spor ve etkinlik salonunda düzenlenen şampiyonaya, 29 üniversiteden 106 sporcu katıldı.

Mücadelelerin ardından başarılı olan sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Judo Temsilcisi Dilek Okuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların farklı kategorilerde müsabakaya çıktığını belirterek, "Son günümüzde olimpiyatlarda da yapılan 3 erkek 3 kadın sporcudan oluşan takım müsabakalarını yapıyoruz." dedi.

Uluslararası dereceleri bulanan sporcuların organizasyona katıldığını ifade eden Okuyucu, "Sayısal olarak az olmasına rağmen çok kaliteli sporcular buraya geldi. Avrupa ve dünya şampiyonu sporcularımız burada yarıştı. Erzurum Teknik Üniversitesi de iki altın madalya kazandı. İlk iki gün kıran kırana geçti. Çok iyi sporcular birbirleriyle eşleşti. Judoda hakem hataları olabilir ama burada bunu yaşamadık. Umarım ileride daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparız." diye konuştu.