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        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinin ocak ayı ihracatı yüzde 15,5 arttı

        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,58 artarak 206 milyon 233 bin dolara çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:05
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        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinin ocak ayı ihracatı yüzde 15,5 arttı
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        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,58 artarak 206 milyon 233 bin dolara çıktı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ayında Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 182 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

        Geçen yıl ocak ayında 178 milyon 437 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin 2024 ocak ayındaki ihracatı yüzde 15,58 artışla 206 milyon 233 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Yeni yılın ilk ayında en fazla ihracat artışı, yaş meyve sebze, kimya ve makina sektöründe kaydedildi.

        Geçen yıl ocak ayında sanayi sektöründe 131 milyon 412 bin dolarlık, tarımda 31 milyon 880 bin dolarlık ürün satan DAİB üyesi firmalar, bu yılın ilk ayında sanayide 119 milyon 17 bin dolarlık, tarımda 122,65 artışla 70 milyon 981 bin dolarlık, madencilikte ise 7,19'luk artışla 16 milyon 234 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        Ocak ayında yaş meyve sebze sektöründe 47 milyon 875 bin dolar, kimya sektöründe 25 milyon 399 bin dolar, makine sektöründe ise 17 milyon 905 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

        Söz konusu ayda mobilya sektöründen 11 milyon 213 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken DAİB üyeleri, tarım ürünleri ihracatında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 6 milyon 500 bin dolar, meyve sebze mamulleri ve süs bitkilerinden 6 milyon 4 bin dolarlık ihracat geliri elde etti.

        - En fazla ihracat Irak'a yapıldı

        Birliğin ocak ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 70 milyon 115 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı.

        Bu ülkeyi 12 milyon 728 bin dolarla İran, 9 milyon 948 bin dolarla Almanya, 8 milyon 335 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 7 milyon 54 bin dolarla Gürcistan ve 6 milyon 863 bin dolarla Çin izledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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