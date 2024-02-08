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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 2 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:11
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 2 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını engellemeye yönelik yaptığı çalışmalarda, durumundan şüphelendikleri G.T. (26) ve G.P'nin (31) üzerinde arama yaptı.

        Ekipler, aramada 226,53 gram sentetik uyuşturucu, 5 LSD, uyuşturucu madde kullanımına yarayan malzemeler ele geçirdi, şüphelileri gözaltına aldı.

        Kontrollerde, "Uyuşturucu satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma" suçundan arandığı belirlenen firari hükümlü G.T. cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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