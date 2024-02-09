Erzurum, Kars ve Ardahan'da 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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