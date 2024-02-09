Erzurum, Kars ve Ardahan'da 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1, Ardahan'ın Posof ilçesinde 16, Çıldır'da 3, Hanak'ta 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
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