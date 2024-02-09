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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:18
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1, Ardahan'ın Posof ilçesinde 16, Çıldır'da 3, Hanak'ta 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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