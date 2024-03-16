Erzurum'da 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da kar nedeniyle 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da kar nedeniyle 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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