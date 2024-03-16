Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da kar nedeniyle 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da kar nedeniyle 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Karla kaplanan Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava hakim
        Karla kaplanan Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava hakim
        Aynı evde yaşadığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Aynı evde yaşadığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 2. etabı tamamlandı
        CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 2. etabı tamamlandı
        Eşi ve kızını öldüren öğretmen: Karımın telefonuna gelen aramaya sinirlendi...
        Eşi ve kızını öldüren öğretmen: Karımın telefonuna gelen aramaya sinirlendi...
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin şubat ayı ihracatı arttı
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin şubat ayı ihracatı arttı
        Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi