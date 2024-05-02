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        Erzurumlu minik öğrenciler Tataristan'dan gelen videolarla Tatar dansını öğrendi

        TALHA KOCA - Erzurum'da Tatbikat İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Tataristan'ın Kazan şehrinden gönderilen videolarla öğrendikleri geleneksel dansı özel gün ve haftalarda sahneliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:25
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        Erzurumlu minik öğrenciler Tataristan'dan gelen videolarla Tatar dansını öğrendi
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        TALHA KOCA - Erzurum'da Tatbikat İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Tataristan'ın Kazan şehrinden gönderilen videolarla öğrendikleri geleneksel dansı özel gün ve haftalarda sahneliyor.

        Evlilik dolayısıyla 9 yıl önce Erzurum'a yerleşen 34 yaşındaki Tataristanlı Alsu Bastaban'ın 8 yaşındaki kızı Ahsen Selin, tatille gittiği annesinin ülkesindeki geleneksel dansla ilgilenmeye başladı.

        Ahsen Selin'in tatil dönüşlerinde Kazan Tatarlarının geleneksel dansını sınıf arkadaşlarına anlatması ve teneffüslerde sınıftaki 14 kız öğrencinin birlikte dans etmeleri üzerine öğretmenleri Ayla Türkmen harekete geçti.

        Konuyu okul yönetimiyle görüşen Türkmen, idareden aldığı destekle Ahsen Selin'in annesi aracılığıyla Dünya Tatar Kongresi'ne okulun mailinden Tatarca mesaj gönderdi.

        Mesaj üzerine kongre Tataristan'ın milli dansçısı Nigina Nizamiyeva'yı öğrencilere gereken eğitimi vermesi için yönlendirdi.

        Nizamiyeva, Tataristan'da kendi öğrencileriyle yaptığı provaların videolarını kaydedip, Bastaban ve Türkmen'e gönderdi.

        - 3 ayda geleneksel dansı öğrendiler

        Çocuklar Bastaban ve Türkmen'in gözetiminde, videoları izleyerek prova yaptı ve 3 ayda Tataristan'ın geleneksel dansını öğrendi.

        Minik öğrencilerin, Erzurum'daki özel gün ve haftalarda yaptığı sahne gösterileri beğeni topluyor.

        Sınıf öğretmeni Ayla Türkmen, AA muhabirine, sınıftaki tüm velilerden konuyla ilgili büyük destek aldığını ve çocukların Tataristan kültürünü öğrendiğini belirtti.

        Prova esnasında çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini ifade eden Türkmen, "Çalışma konusunda okul saatleri içerisinde ve dışında çalıştık. Veliler de bize bu konuda her türlü desteği verdi. Farklı kültür olduğu için onların da hoşuna gitti ve çok beğenerek bize yardımcı oldular." dedi.

        - "Çocuklar annelerle evde prova yaptı"

        Anne Alsu Bastaban ise irtibat kurdukları Dünya Tatar Kongresi'nin kendilerini Tataristan'ın ünlü dansçısı Nigina Nizamiyeva'ya yönlendirdiğini anlattı.

        Nizamiyeva'nın Kazan şehrinde küçük çocuklara Tatar dansı öğrettiğini belirten Bastaban, şöyle konuştu:

        "Kendi öğrencileriyle Tatar dansının videolarını çekip bize gönderdi. Müzik seçiminde de sağ olsun yardımcı oldu. Videoları öğretmenimiz ve annelerimizle paylaştık. Çocuklar annelerle evde prova yaptı. Okulda da hep birlikte prova yaptılar. Biz de öğretmenimiz ve çocuklarımızla 3 ay boyunca evde ve okulda prova yaptık ayrıca Dünya Tatar Kongresi kızlarımıza kostüm ve aksesuar gönderdi. Çocuklara biraz daha Tatar kültürünü ve motiflerini göstermek istediler. Bu şekilde bize yardımcı oldular. Çekilen videolar Tatarca anlatımı olduğu için bu süreçte kızlarımız da birkaç kelime Tatarca öğrenmiş oldu."

        Ahsen Selin ise annesinin doğduğu ülkeyi ve kültürünü çok beğendiği söyleyerek, "Orada Sabantuy Festivali'ne gitmiştim, dansçıları görmüştüm, onları arkadaşlarıma anlatıyordum. Daha sonra annemin arkadaşının gönderdiği videoları izleyerek prova yaptık. Ben de bu dansı çok sevdim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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