Erzurum'da sağlıkçılar ile polislere saldırdıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Bunun üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi.

İddiaya göre, hayatını kaybeden kişinin yakınları, tartışmayı yatıştırmak için hastaneye gelen sivil polislere de saldırdı.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören hastanın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı.

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