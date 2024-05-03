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        Erzurum'da sağlıkçılar ile polislere saldırdıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

        Erzurum'da hastanede yakınlarını kaybeden 3 kişi, sağlık çalışanları ile polislere saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:58 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:58
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        Erzurum'da sağlıkçılar ile polislere saldırdıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
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        Erzurum'da hastanede yakınlarını kaybeden 3 kişi, sağlık çalışanları ile polislere saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören hastanın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı.

        İddiaya göre, hayatını kaybeden kişinin yakınları, tartışmayı yatıştırmak için hastaneye gelen sivil polislere de saldırdı.

        Bunun üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Sağlık çalışanlarını darbettikleri ve polise mukavemet gösterdikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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