Atatürk Üniversitesinde 36 program daha "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu" aldı

Atatürk Üniversitesinin 36 lisans programı daha, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanmaya hak kazandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda TYÇ logosunu diplomalarında kullanmaya hak kazanan Mühendislik Fakültesi Makine, Kimya ve İnşaat Mühendisliği programlarının ardından, eczacılık, arkeoloji, coğrafya, felsefe, İngiliz dili ve edebiyatı, sanat tarihi, sosyoloji ve tarih gibi 36 lisans programında da TYÇ logosu kullanma hakkı elde edildi.

Atatürk Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu programlardan mezun olan öğrencilerin diplomalarının yurt dışında daha hızlı tanınacağını ve istihdam edilme imkanlarının artacağını belirterek, kazanılan bu haklarla yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de kolaylık sağlanacağına dikkati çekti.