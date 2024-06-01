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        Atatürk Üniversitesinde 36 program daha "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu" aldı

        Atatürk Üniversitesinin 36 lisans programı daha, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:10
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        Atatürk Üniversitesinde 36 program daha "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu" aldı
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        Atatürk Üniversitesinin 36 lisans programı daha, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanmaya hak kazandı.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda TYÇ logosunu diplomalarında kullanmaya hak kazanan Mühendislik Fakültesi Makine, Kimya ve İnşaat Mühendisliği programlarının ardından, eczacılık, arkeoloji, coğrafya, felsefe, İngiliz dili ve edebiyatı, sanat tarihi, sosyoloji ve tarih gibi 36 lisans programında da TYÇ logosu kullanma hakkı elde edildi.

        Atatürk Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu programlardan mezun olan öğrencilerin diplomalarının yurt dışında daha hızlı tanınacağını ve istihdam edilme imkanlarının artacağını belirterek, kazanılan bu haklarla yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de kolaylık sağlanacağına dikkati çekti.

        Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında sürdürdükleri çalışmaların olumlu olarak neticelenmesinden ve 36 lisans programının TYÇ logosu kullanma hakkını elde etmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Çomaklı, şöyle devam etti:

        "Belirlenen yükseköğretim programlarının öğrenme kazanımları kalite güvencesi altına alındı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanarak Yükseköğretim Kuruluna sunuldu. Kazanılan unvan, üniversitemizde uluslararası standartlarda eğitim verildiğinin en önemli nişanesidir. Üniversitelerin tüm programlarının bu yeterliliğe sahip olması önem arz etmektedir. Bu işin mimarı olan Kalite Koordinatörlüğü, Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, üniversitemizin uluslararasılaşmasına hız kazandıracak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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