Erzurum ve Erzincan'da 339 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 339 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Giriş: 04.03.2026 - 11:41 Güncelleme:
Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 339 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Erzurum'da etkisini aralıklarla sürdüren kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
