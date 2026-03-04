Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum ve Erzincan'da 339 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 339 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:41
        Erzurum ve Erzincan'da 339 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 339 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da etkisini aralıklarla sürdüren kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Erzincan'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

