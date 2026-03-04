Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Ergan'da 270, Kartalkaya'da 230, Hakkari'de 225, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 194, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 166, Yalnızçam'da 165, Uludağ'da 159, Yıldız Dağı'nda 156, Çambaşı'nda 124, Murat Dağı'nda 109, Davraz'da 108, Ilgaz'da 88, Zigana'da 86, Hesarek'te 64, Küpkıran'da 45, Denizli'de 27, Akdağ'da 18, Gevaş Abalı'da 15, Kartepe ile Keltepe'de 8 ve Bozdağ'da ise 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|04.03.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-14
|-7
|Ergan
|PB
|-15
|-6
|Kartalkaya
|S
|-1
|3
|Hakkari
|KY
|-10
|-3
|Nemrut
|ÇB
|-8
|-2
|Erciyes
|PB
|-13
|0
|Sarıkamış
|PB
|-12
|-2
|Konaklı
|PB
|-15
|-6
|Yalnızçam
|PB
|-11
|-3
|Uludağ
|ÇB
|2
|8
|Yıldız Dağı
|PB
|-14
|-1
|Çambaşı
|PB
|-11
|1
|Murat Dağı
|ÇB
|-7
|5
|Davraz
|S
|-7
|6
|Hesarek
|PB
|-14
|-3
|Küpkıran
|PB
|-14
|-1
|Denizli
|PB
|-3
|8
|Akdağ
|PB
|-9
|2
|Gevaş Abalı
|ÇB
|-8
|0
|Kartepe
|S
|-1
|7
|Keltepe
|S
|-9
|1
|Bozdağ
|ÇB
|1
|8
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)
