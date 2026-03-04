Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Giriş: 04.03.2026 - 12:55
        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Ergan'da 270, Kartalkaya'da 230, Hakkari'de 225, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 194, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 166, Yalnızçam'da 165, Uludağ'da 159, Yıldız Dağı'nda 156, Çambaşı'nda 124, Murat Dağı'nda 109, Davraz'da 108, Ilgaz'da 88, Zigana'da 86, Hesarek'te 64, Küpkıran'da 45, Denizli'de 27, Akdağ'da 18, Gevaş Abalı'da 15, Kartepe ile Keltepe'de 8 ve Bozdağ'da ise 3 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez04.03.2026En düşükEn yüksek
        PalandökenPB-14-7
        ErganPB-15-6
        KartalkayaS-13
        HakkariKY-10-3
        NemrutÇB-8-2
        ErciyesPB-130
        SarıkamışPB-12-2
        KonaklıPB-15-6
        YalnızçamPB-11-3
        UludağÇB28
        Yıldız DağıPB-14-1
        ÇambaşıPB-111
        Murat DağıÇB-75
        DavrazS-76
        HesarekPB-14-3
        KüpkıranPB-14-1
        DenizliPB-38
        AkdağPB-92
        Gevaş AbalıÇB-80
        KartepeS-17
        KeltepeS-91
        BozdağÇB18

        (PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

