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        Erzurum'da bir çocuk KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi altına alındı

        Erzurum'da 6 yaşındaki çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:09 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:09
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        Erzurum'da bir çocuk KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi altına alındı
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        Erzurum'da 6 yaşındaki çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Oltu ilçesinde cuma günü Nusret Ç'nin vücuduna kene yapıştığını fark eden ailesi, Oltu Devlet Hastanesine başvurdu.

        Nusret Ç, buradaki müdahalenin ardından dün Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi devam eden 6 yaşındaki çocuk için kan ihtiyacı olduğu öğrenildi.

        Baba Yener Ç, AA muhabirine, çocuğunun 25 Mart Gençlik Parkı'nda çimenlerde oynadıktan sonra vücudunda keneye rastladıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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