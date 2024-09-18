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        Erzurum'un tarihi Büyük Palandöken Tabyası bir asrı aşkındır ayakta duruyor

        Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek amacıyla inşa edilen Büyük Palandöken Tabyası, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:15
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        Erzurum'un tarihi Büyük Palandöken Tabyası bir asrı aşkındır ayakta duruyor
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        Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek amacıyla inşa edilen Büyük Palandöken Tabyası, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

        Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Büyük Palandöken Tabyası, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1888-1896 yılları arasında Pasin Ovası'nın güneybatı köşesinde 2 bin 850 rakımda yaptırıldı.

        Şehrin en büyük tabyası olma özelliğini taşıyan tabya, Palandöken Dağları'nın arkasında bulunan vadiden gelebilecek saldırıları kontrol altında tutmak amacıyla yaptırılmış.

        Tarihi tabya, karargah, avlunun üç yanında sıralanan koğuş, pusu ve topçu odalarından oluşuyor.

        Birbiri ile geçiş yapılabilen odalarda havalandırma delikleri de bulunan tabyada, topçu odalarının ikisi koğuş kısmının kenarlarında, üçü, dehlizlerin üzerinde yer alıyor.

        Koğuş odaları ile topçu odaları arasında merdivenle içten bağlantı sağlanan tabyanın kapı ve pencere kemerlerinde düzgün kesme taş, duvarlarında ise moloz taşlar dikkati çekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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