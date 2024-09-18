Erzurum'un tarihi Büyük Palandöken Tabyası bir asrı aşkındır ayakta duruyor

Koğuş odaları ile topçu odaları arasında merdivenle içten bağlantı sağlanan tabyanın kapı ve pencere kemerlerinde düzgün kesme taş, duvarlarında ise moloz taşlar dikkati çekiyor.

Birbiri ile geçiş yapılabilen odalarda havalandırma delikleri de bulunan tabyada, topçu odalarının ikisi koğuş kısmının kenarlarında, üçü, dehlizlerin üzerinde yer alıyor.

Tarihi tabya, karargah, avlunun üç yanında sıralanan koğuş, pusu ve topçu odalarından oluşuyor.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Büyük Palandöken Tabyası, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1888-1896 yılları arasında Pasin Ovası'nın güneybatı köşesinde 2 bin 850 rakımda yaptırıldı.

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