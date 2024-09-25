Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Yapay zeka Erzurum trafiğinde hız ihlallerini ve aranan kişileri tespit ediyor

        TALHA KOCA - Erzurum trafiğinde kullanılan yapay zeka destekli radar sistemi, polislerin işini kolaylaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka Erzurum trafiğinde hız ihlallerini ve aranan kişileri tespit ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TALHA KOCA - Erzurum trafiğinde kullanılan yapay zeka destekli radar sistemi, polislerin işini kolaylaştırıyor.

        Savunma Sanayii Başkanlığının projesi kapsamında Radarsan tarafından üretilen ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi envanterine giren yerli ve milli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS) kentte temmuzda faaliyete başladı.

        Sistem, operatöre ihtiyaç duyulmadan, tüm hava şartlarında, gece gündüz tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

        Yapay zeka tarafından tespit edilen araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanını, emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına gönderen sistem, ihlal yapan araçlara ait verileri de anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

        Ekipler, özellikle hız ihalelerinin yoğun olduğu noktalara araç veya tripot üzerine kurdukları kameralı sistem ile kara yollarında seyreden araçları kayıt altına alıyor.

        - Yakalama kararı olan sürücüyü gören sistem alarm veriyor

        Sisteme özel geliştirilen yerli yazılımla kameranın yaklaşık 100 metreden gördüğü araçların plakaları ile anlık hızları otomatik olarak belirleniyor.

        Ekiplerin, işini kolaylaştıran sistem, araçların sürücüsü hakkında yakalanma kararı olması durumunda da ekrana verdiği alarm sayesinde, ekiplerin şüphelileri yakalamasını sağlıyor.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, geliştirilen sistemin her türlü hava şartında kullanabildiğini söyledi.

        Radar sisteminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gönderildiğini belirten Yırtar, "Cihazla ekipler, denetimlerimize daha fazla özen göstermeye başladı. Günün her saatinde hız denetimlerimiz şehir içi ve şehirler arası yollarımızda devam ediyor." dedi.

        Yeni sistemin ekiplerin işini de kolaylaştırdığına işaret eden Yırtar, "Yerli ve milli cihazımız, asayiş ve diğer birimlerimizce aranan araçların plakalarını ikaz ederek ekiplerimize bildiriyor. Çok iyi bir sistem, çalışmalarımızda bize daha kolaylıklar sağlıyor. Hız denetimlerimiz artarak devam edecektir. Bu sistem araç üzerinde veya tripotla seyyar şekilde kullanılabiliyor. Araçların dikkatinden uzaklaşarak denetimimizi rahatlatacak bir sistem. Eski radar sistemlerimizde hız ölçümcü personelimizin tespitinden sonra ileride durduracak ekibe anons ediyordu, bu sistemle ihlal direkt tablete düşüyor." diye konuştu.

        Yırtar, hız ihlali polis ekibinin dikkatinden kaçsa bile sisteme düştüğünü anlatarak, "Yeni sistemimiz personel hatasını da sıfıra düşürüyor. Tasarruf amaçlı ve yazılımımızın milli olması bizim için güvenlik oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Pulur Höyük kazılarında 7 bin yıllık yaşam izi gün yüzüne çıktı
        Pulur Höyük kazılarında 7 bin yıllık yaşam izi gün yüzüne çıktı
        Sıfır aldığı hafif ticari aracın kusurlu çıktığı iddiasıyla şikayetçi oldu
        Sıfır aldığı hafif ticari aracın kusurlu çıktığı iddiasıyla şikayetçi oldu
        Erzurum'da düzenlenecek hava sporları festivali öncesi sporcular deneme uçu...
        Erzurum'da düzenlenecek hava sporları festivali öncesi sporcular deneme uçu...
        Erzurum'da dağ keçileri görüntülendi
        Erzurum'da dağ keçileri görüntülendi
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da "Ahilik Kültürü Haftası" programları düz...
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da "Ahilik Kültürü Haftası" programları düz...
        Ehramdan şapka tasarladılar
        Ehramdan şapka tasarladılar