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        Erzurum'da hava sporları festivali ekstrem sporcularının gösterileriyle başladı

        Erzurum'da düzenlenen "Airfest Uzundere", yurt içi ve yurt dışından ekstrem sporcularının yüksek tepelerden uçuş gösterileriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:36
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        Erzurum'da hava sporları festivali ekstrem sporcularının gösterileriyle başladı
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        Erzurum'da düzenlenen "Airfest Uzundere", yurt içi ve yurt dışından ekstrem sporcularının yüksek tepelerden uçuş gösterileriyle başladı.

        Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince (TUYEG) düzenlenen ve üç gün sürecek festivale, wingsuit pilotları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü tandem pilotları Bayram Yücel ve Tolga Yıldırım, base jumper (serbest düşüş) pilotu Samet Baydar, yamaç paraşütü akrobasi pilotlarından dünya şampiyonu Roland Brunnbauer ve Norbert Winkler'in yanı sıra Melih Kaan Kılıç, Pelin Asılkazancı ve Maximilian Soaresmartini katıldı.

        Tortum Gölü'nün yarımada mevkisinde başlayan festivalde, yüksek tepelere çıkan ekstrem sporcuları, paraşütle serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri yaparak yere iniş yaptı.

        Ekstrem sporcularının gösterileri, izleyenleri heyecanlandırdı.

        Festivale, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürü Nebi Doğan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve sporseverler katıldı.

        28 Eylül'de sona erecek festival, yarın sporcuların yüksek tepe ve uçurumdan atlamasıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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