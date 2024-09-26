Erzurum'da hava sporları festivali ekstrem sporcularının gösterileriyle başladı

Erzurum'da düzenlenen "Airfest Uzundere", yurt içi ve yurt dışından ekstrem sporcularının yüksek tepelerden uçuş gösterileriyle başladı.

Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince (TUYEG) düzenlenen ve üç gün sürecek festivale, wingsuit pilotları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü tandem pilotları Bayram Yücel ve Tolga Yıldırım, base jumper (serbest düşüş) pilotu Samet Baydar, yamaç paraşütü akrobasi pilotlarından dünya şampiyonu Roland Brunnbauer ve Norbert Winkler'in yanı sıra Melih Kaan Kılıç, Pelin Asılkazancı ve Maximilian Soaresmartini katıldı.