Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un tarihi Uzunahmet Tabyası bir asrı aşkındır ayakta duruyor

        Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:53 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un tarihi Uzunahmet Tabyası bir asrı aşkındır ayakta duruyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

        Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Uzunahmet Tabyası, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1888-1894 yılları arasında Deveboynu Geçidi'ni korumak amacıyla 2 bin 50 metre rakıma yaptırıldı.

        1. Dünya Savaşı'nda şiddetli top atışlarının gerçekleştiği belirtilen tabya, İlave Tabya'nın yaklaşık 1 kilometre güneyinde yer alıyor.

        Uzunahmet Tabyası, koğuş odalarının üzerine yerleştirilen beşik tonozla (temelde yan yana koyulan kemer) örtülen ve dıştan kalın toprak örtüsü ile kaplanarak gizlenen topçu odaları ile dikkati çekiyor.

        Topçu odalarına avlunun ortasındaki iki rampa ile çıkılan tabya havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanlarından Gazze için "sessiz yürüyüş" y...
        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanlarından Gazze için "sessiz yürüyüş" y...
        Erzurum'da Atatürk büstünü balta ile kıran şüpheli tutuklandı (2)
        Erzurum'da Atatürk büstünü balta ile kıran şüpheli tutuklandı (2)
        Erzurum'da Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da Atatürk büstünü balta ile kıran şüpheli yakalandı
        Erzurum'da Atatürk büstünü balta ile kıran şüpheli yakalandı
        Erzurum'da "Yılın Ahisi" Zekayi usta, 64 yıldır demir doğruyor
        Erzurum'da "Yılın Ahisi" Zekayi usta, 64 yıldır demir doğruyor
        "Penisilin alerjisi tanısı için uzmanına başvurun" uyarısı
        "Penisilin alerjisi tanısı için uzmanına başvurun" uyarısı