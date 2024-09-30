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        Mehmetçik ecdadın vatan savunmasında kullandığı Erzurum'daki tabyaları temizledi

        Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan Büyük Palandöken Tabyası, Küçük Palandöken Tabyası ile Ahali Tabyası'nda, 9. Kolordu Komutanlığınca temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:03
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        Mehmetçik ecdadın vatan savunmasında kullandığı Erzurum'daki tabyaları temizledi
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        Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan Büyük Palandöken Tabyası, Küçük Palandöken Tabyası ile Ahali Tabyası'nda, 9. Kolordu Komutanlığınca temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

        Bu kapsamda 9. Kolordu Komutanlığı sorumluğuna bırakılan tarihi Büyük Palandöken Tabyası, Küçük Palandöken Tabyası ile Ahali Tabya'da temizlik ve bakım çalışması yürütüldü.

        Tabyalara çıkan askerler, otlarını biçip çevre düzenlemesi yaptıkları tabyalardaki çöpleri de topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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