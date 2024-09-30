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        Erzurum Valiliği, İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldı

        Erzurum Valiliği, vatandaşa yönelik yürüttüğü hizmetler ve kaliteli çalışma ortamından ötürü TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:02 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:02
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        Erzurum Valiliği, İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldı
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        Erzurum Valiliği, vatandaşa yönelik yürüttüğü hizmetler ve kaliteli çalışma ortamından ötürü TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aldı.

        Erzurum Valiliği, TSE Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan iç işleyiş denetimleri ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından, ISO 9001 standartları çerçevesinde 31 Temmuz 2024 tarihindeki denetimler sonucunda belgeyi almaya hak kazandı.

        TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TSE Bölge Müdürü İbrahim Seyhan tarafından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’ye takdim edildi.

        Türkiye’de bu belgeye sahip 4’üncü il olan Erzurum Valiliği, bu vesileyle kamu hizmetlerini uluslararası bir standartla sunduğunu belgelemiş oldu.

        Çiftçi, belgenin hak edilmesinde katkısı olan ekibe teşekkür ederek, yürütülen çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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