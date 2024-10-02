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        Erzurum'da bitkin bulunan arı şahini bakımının ardından doğaya bırakıldı

        Erzurum'da bitkin halde bulunan arı şahini, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:13 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:16
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        Erzurum'da bitkin bulunan arı şahini bakımının ardından doğaya bırakıldı
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        Erzurum'da bitkin halde bulunan arı şahini, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

        Kentte bir süre önce bitkin halde bulunan arı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan arı şahini, bakım, besleme ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Salındıktan sonra gökyüzünde bir süre kanat çırpan şahin, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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