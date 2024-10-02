Erzurum'da bitkin bulunan arı şahini bakımının ardından doğaya bırakıldı

Salındıktan sonra gökyüzünde bir süre kanat çırpan şahin, daha sonra gözden kayboldu.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan arı şahini, bakım, besleme ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentte bir süre önce bitkin halde bulunan arı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

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