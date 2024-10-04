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        Erzurum Valisi Çiftçi, muhtarlarla buluştu

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:54
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        Erzurum Valisi Çiftçi, muhtarlarla buluştu
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, her ay muhtarlarla bir kurumda buluşan Vali Çiftçi, ekim ayı buluşmasını Aras EDAŞ'da yaptı.

        Mahallelerde zaman zaman meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili konunun muhatapları ile görüşme fırsatı bulan muhtarlar, çeşitli konulardaki taleplerini de bildirme fırsatı buldu.

        Konuya ilişkin konuşan Çiftçi, muhtarlarla buluşma programlarının 4'üncüsünün düzenlendiğini hatırlatarak, toplantıların ilgili kurumlarla devam edeceğini söyledi.

        Vali Çiftçi'ye, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay ve Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş da eşlik etti.

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