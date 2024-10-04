Erzurum Valisi Çiftçi, muhtarlarla buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, her ay muhtarlarla bir kurumda buluşan Vali Çiftçi, ekim ayı buluşmasını Aras EDAŞ'da yaptı.

Mahallelerde zaman zaman meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili konunun muhatapları ile görüşme fırsatı bulan muhtarlar, çeşitli konulardaki taleplerini de bildirme fırsatı buldu.

Konuya ilişkin konuşan Çiftçi, muhtarlarla buluşma programlarının 4'üncüsünün düzenlendiğini hatırlatarak, toplantıların ilgili kurumlarla devam edeceğini söyledi.