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        Üniversite öğrencileri oryantasyon programıyla akademik yıla "merhaba" dedi

        Atatürk Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, "Kampüse Hoş Geldin" oryantasyon programı kapsamında yeni akademik yıla giriş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:54
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        Üniversite öğrencileri oryantasyon programıyla akademik yıla "merhaba" dedi
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        Atatürk Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, "Kampüse Hoş Geldin" oryantasyon programı kapsamında yeni akademik yıla giriş yaptı.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen "Kampüse Hoş Geldin" oryantasyon programı, yoğun katılımla gerçekleşti.

        Etkinlik kapsamında yeni öğrenciler salon programları, tanıtıcı sunumlar ve kampüs hayatına dair bilgilendirici stant faaliyetleriyle üniversite hayatına adım attı.

        Oryantasyon programı kapsamında düzenlenen konserlerle eğlenen öğrenciler, yeni akademik döneme yüksek enerjiyle 'merhaba' dedi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosuna dikkati çekerek öğrencilerin eğitim hayatlarının en verimli yıllarını geçirecekleri bu sürecin hem akademik hem de kişisel gelişimleri açısından büyük fırsat olduğunu vurguladı.

        Öğrencilerin sadece derslerle sınırlı kalmayıp sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de bulunacaklarını belirten Hacımüftüoğlu, "Yeni katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, üniversitemize 'hoş geldiniz' diyorum. Üniversitemiz, sadece bir eğitim yuvası değil aynı zamanda gençlerin hayata hazırlandığı, kendilerini her yönüyle geliştirdikleri bir yaşam alanıdır. Atatürk Üniversitesi olarak sizlere sunduğumuz olanakları en iyi şekilde değerlendirmenizi ve bu fırsatları yaşam boyu kazanıma dönüştürmenizi diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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