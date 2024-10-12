Erzurum'un saklı yöresel lezzetleri EİT 2025'te gastronomi turizmiyle buluşacak

FARUK KÜÇÜK - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'un Tekman ilçesine ait saklı yöresel lezzetler, gastronomi turizmiyle buluşturuluyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığının EİT 2025 etkinliklerine hazırlık için başlattığı çalışma kapsamında, akademisyenler, kurum müdürleri, farklı meslek gruplarında çalışanlar ile üniversite öğrencilerinin katılımıyla Tekman'a "lezzet turu" düzenlendi.

İlçede önümüzdeki yıl düzenlenecek etkinliklerde dünyaya tanıtılacak gırar çorbası, soğuk büryan, lor böreği, sarı burma tatlısı, sazan balığı köftesi, Tekman domas peyniri, işkembe dolması gibi 41 çeşit lezzeti tadan katılımcılar, daha sonra bölgenin güzelliklerini gezdi.

EİT 2025'te off-road ve dengbej festivali ile at yarışlarının organize edileceği ilçede, yöresel lezzetlerin de gastronomi turizmine dahil edilmesi hedefleniyor. - "Tekman, Erzurum'da küçükbaş hayvancılıkta bir numara" Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın AA muhabirine, Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" etkinleri kapsamında ilçede çeşitli programlar yapılacağını söyledi. Tekman ilçesinin Palandöken'in doğaya bakan yüzünü temsil ettiğini ifade eden Taşkın, "İlçemiz kendine özgü kültürel zenginlikleriyle Erzurum'un kültür haritasına büyük bir katkı da bulunmaktadır. Bu anlamda bu etkiyi gastronomide görmek mümkündür. Tekman, Erzurum'da küçükbaş hayvancılıkta bir numara. Bu anlamda süt ve süt ürünlerinin üretilmesi anlamında büyük bir marka değerine sahip." dedi.

Yöresel ürünlerden bahseden Taşkın, şöyle konuştu: "Gastronomi anlamında yöremizde tuz yetiştiriciliği yapılıyor ve sofralarımıza lezzet veriyor. Gırar çorbası da Tekman'ın kendine has ve endemik yetişen bir çorba ve aş otu ile yapılıyor. Gırar çorbamız keşfedilmeyi bekleyen lezzet kaynağımız. Bu manada ilçemizin kendine özgü lezzetlerinden domas peynirimiz yine sofrada yerini alıyor. Gerçekten misafirlerimizin tattığı zaman tadı damağında yer edinecek. Misafirlerin tüketmek isteyecekleri ürünlerimizden bir tanesi. Diğer bir lezzetimiz de büryandır. Siirt büryanından farklı olarak Tekman ilçesinin kendine özgü düğün yemeklerinde soğuk olarak tüketiliyor."