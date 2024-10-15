Erzurum'daki denetim istasyonunda 201 bin 285 hayvan kontrol edildi

Türkiye'de geçen yıl hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında ilk kez Erzurum'da kurulan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda, bugüne kadar 6 bin 268 araç ve 201 bin 285 hayvanın kontrolü sağlandı.

Vali Mustafa Çiftçi, geçen yıl 19 Eylül'de Türkiye'de ilk kez pilot olarak hizmete giren Erzurum-Erzincan kara yolu Çiğdemli Mahallesi mevkisinde bulunan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Kontrolsüz hayvan hareketlerini önlemek ve hayvan hastalıklarına yerinde müdahale ile yayılmasının önüne geçmek amacıyla kurulan ve 7/24 hizmet veren merkezin çalışmalarını yerinde gören Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger’den istasyon hakkında bilgi aldı.