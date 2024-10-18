Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Devamsız İşler" oyunuyla perdelerini açacak

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini komedi türündeki "Devamsız İşler" oyunuyla açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Devamsız İşler" oyunuyla perdelerini açacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini komedi türündeki "Devamsız İşler" oyunuyla açacak.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü görevini yürüten Cengiz Durular'ın yazdığı, Oktay Parlar'ın yönettiği oyun, Erzurum yöresinin evlilik ile ilgili adet ve geleneklerini konu alıyor.

        Aile komedisi tarzı oyunda, Şerif Avcı ile birbirinden deneyimli oyuncular da rol alacak.

        Oyun, İbrahim Erkal Dadaş ve Kültür Sanat Merkezi'nde 21 Ekim'de sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Aysel'i bacaklarından vurmuştu! Cezası belli oldu!
        Aysel'i bacaklarından vurmuştu! Cezası belli oldu!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yaşlı ve engelli kadınlar pembe balonlar ve pastayla meme kanserine dikkati...
        Yaşlı ve engelli kadınlar pembe balonlar ve pastayla meme kanserine dikkati...
        Erzurum'da 320 dönümdeki GES'lerle yılda 150 milyon lira tasarruf sağlanıyo...
        Erzurum'da 320 dönümdeki GES'lerle yılda 150 milyon lira tasarruf sağlanıyo...
        Erzurum'da kar yağışı; yüksek kesimler beyaza büründü
        Erzurum'da kar yağışı; yüksek kesimler beyaza büründü
        Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
        Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
        Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
        Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
        Palandöken 'beyaz' örtüyle kaplandı
        Palandöken 'beyaz' örtüyle kaplandı