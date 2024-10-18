Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Devamsız İşler" oyunuyla perdelerini açacak

Aile komedisi tarzı oyunda, Şerif Avcı ile birbirinden deneyimli oyuncular da rol alacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü görevini yürüten Cengiz Durular'ın yazdığı, Oktay Parlar'ın yönettiği oyun, Erzurum yöresinin evlilik ile ilgili adet ve geleneklerini konu alıyor.

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