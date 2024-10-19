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        İspir'de Muhtarlar Günü kutlandı

        Erzurum'un İspir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:18
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        İspir'de Muhtarlar Günü kutlandı
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        Erzurum'un İspir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İspir Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İspir Muhtarlar Dernek Başkanı Atilla Dursun, törende yaptığı konuşmada, muhtarlık kurumunun yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        Dursun, "Muhtarlar, insanların güvenini kazanmış, güvenilir, çalışkan, adil ve hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Halkın ihtiyaçlarını tespit etmek, bununla birlikte eğitim, ulaşım, sağlık, alt yapı gibi sorunları belirlemek, bu sorunlara çözüm önerilerinde bulunmak, bunların takibini yaparak kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak noktasında önemli bir görevi üstlenmektedirler." dedi.

        Törene, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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