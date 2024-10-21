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        Erzurum'da çalınıp Kars'a götürülen büyükbaş hayvanlar bulunup sahibine ulaştırıldı

        Erzurum'da çalınıp Kars'a götürülen büyükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:53
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        Erzurum'da çalınıp Kars'a götürülen büyükbaş hayvanlar bulunup sahibine ulaştırıldı
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        Erzurum'da çalınıp Kars'a götürülen büyükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Erzurum'un Horasan ilçesinin Dalbaşı Mahallesi'nde yaşayan A.B'ye ait 2 büyükbaş havyanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Hırsızlık şüphelisi Y.K'nin, çaldığı hayvanları Kars'ın Sarıkamış ilçesine götürdüğü tespit edildi.

        Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, çalındığı iddia edilen büyükbaş hayvanlar bulunup sahibine ulaştırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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