Erzurum'da çalınıp Kars'a götürülen büyükbaş hayvanlar bulunup sahibine ulaştırıldı
Erzurum'da çalınıp Kars'a götürülen büyükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Erzurum'da çalınıp Kars'a götürülen büyükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Erzurum'un Horasan ilçesinin Dalbaşı Mahallesi'nde yaşayan A.B'ye ait 2 büyükbaş havyanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık şüphelisi Y.K'nin, çaldığı hayvanları Kars'ın Sarıkamış ilçesine götürdüğü tespit edildi.
Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, çalındığı iddia edilen büyükbaş hayvanlar bulunup sahibine ulaştırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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