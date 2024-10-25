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        PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı

        Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:55
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        PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı
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        Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil törenle anıldı.

        Çat Kaymakamlığınca Yavi Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu anma programında saygı atışı yapıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 31 yıl önce vatandaşların PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla katledildiğini söyledi.

        - "Bu topraklarda her daim bir, beraber ve güçlü olmalıyız"

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik hain terör saldırısına değinen Çiftçi, şöyle devam etti:

        "İki gün önce millet olarak büyük acı yaşadık. 5 vatandaşımız şehit oldu, 14 vatandaşımız yaralandı. Ben bu vesile ile tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah devletimize bu acıları yaşatmasın. Yurt içinde ve yurt dışında operasyonda olan askerimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz var. Allah onların da yardımcısı olsun. Her daim muzaffer eylesin. Hem Yavi katliamı hem de TUSAŞ'taki saldırı bize şunu gösteriyor; bu topraklarda tutunmak için güçlü devlet olmak zorundayız. Zayıf devletlerin, güçsüz milletlerin bu topraklarda yaşama şansı yok. Tarihte hatırlayalım. Anadolu topraklarında nice devletler kuruldu, nice medeniyetler tarihe karıştı gitti. Bu topraklarda her daim bir, beraber ve güçlü olmalıyız."

        Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç da Yavi'nin kurtuluş mücadelesinde önemli bir yer olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman yıkılmadık. Ne Yavi ne de Çat'ın hiçbir mezrası veya köyü, terör örgütüne geçit vermedi. Her zaman devletimizin yanında dimdik durmuş bir toplumuz. Vatan bu 33 cana çok şey borçlu." ifadelerini kullandı.

        Yavi Mahallesi Muhtarı Nurullah Tiryaki ise o gün yaşananları anlatarak, "Kahraman askerimizin şanlı kıyafetine bürünmüş PKK terör örgütü mensupları, kahvenin kapısında belirdi. Ansızın girenler köylülerimizin üzerine mermiler yağdırmaya başladı." diye konuştu.

        İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua etmesinin ardından mezarlara karanfil bırakıldı.

        Törene katılanlar, şehitler adına fidan dikti.

        Mahallede yaşayan, içinde hafızların da bulunduğu 33 çocuk ise 33 şehit mezarının başında Kur'an-ı Kerim okudu.

        Programa, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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