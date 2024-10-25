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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kargapazarı Şehitliği'ni ziyaret etti

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kargapazarı Şehitliği'ni ziyaret edip dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:46
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kargapazarı Şehitliği'ni ziyaret etti
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kargapazarı Şehitliği'ni ziyaret edip dua etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, Pasinler ilçesinin Kevenlik Mahallesi kırsalındaki Kargapazarı Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Müftüsü Rüstem Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Valiliğin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) çalışanlarının katıldığı ziyarette, şehitler için dua edildi.

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